La folie du tatouage

Longtemps considéré comme un signe de rébellion dans les milieux « underground et marginaux», le tatouage connaît depuis plusieurs années un engouement sans précédent. Maori, tribal, old school, réaliste, abstrait… On les a longtemps caché mais désormais, arborer des tatouages est devenu pour beaucoup une fierté. 7 millions de français de plus de 18 ans seraient tatoués, soit 14% de la population. Phénomènene de mode, il séduit plus les filles que les garçons. 16% d’entre elles sont tatouées contre 10% des hommes. Nous découvrirons dans ce documentaire que pour tous, le tatouage raconte un moment de leur vie ou un événement bien particulier. Une histoire d’amour pour Bertrand ou une histoire d’amitié pour les jeunes Eponine et Yasmine, déterminées à graver leur amitié dans leur chair. Mais parfois aussi une histoire plus douloureuse comme Charline, bien décidée à recouvrir avec ses tatouages les cicatrices du passé. Vous découvrirez au passage l’activité étonnante de l’homme le plus tatoué de France et partirez à la rencontre des stars du tatouage aux États-Unis dont certains facturent leur art plus de 3000 dollars de l’heure ! Vous suivrez également le mannequin-star Satya Oblette bien décidé, lui, à effacer ses tatouages devenus aujourd’hui “encombrants”… Plongez dans l’univers du tatouage, véritable phénomène de mode.