On dit souvent que les futures mariées perdent leurs moyens à quelques heures de se voir mettre la bague au doit. En réalité, les hommes sont tout aussi stressés par cette cérémonie qui doit marquer le plus beau jour de leur vie. Pour Alan, futur marié d'ordinaire souriant et détendu, les préparatifs du grand jour vont vite virer à la crise de nerfs.

En savoir plus sur Karine Ferri