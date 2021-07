L'aventure en famille au bout du monde

Dans ce document exceptionnel, découvrez les aventures de 3 familles hors du commun qui se sont lancé dans un incroyable périple autour du monde.Tous ont quitté leur travail, parfois même vendu leur maison, pour s’offrir l’aventure de leur vie. Pendant 11 mois, Jérémy et Sophie ont décidé de traverser l’Asie en auto-stop avec leurs trois enfants.Gilles et Clément, eux, ont embarqués avec leurs enfants direction l’Amérique du sud. Pendant un an, entre bivouac en plein air et découverte de la nature sauvage, ils vont faire le plein de sensations fortes.Enfin, suivez le défi fou d’Emilie et Damien avec leurs deux enfants qui ont décidé de traverser l’Europe à vélo.Au bout du monde, toutes ces familles vivront d’incroyables aventures. Mais de nombreux rebondissements pourront mettre leurs nerfs à rude épreuve…