Le défi fou des familles nombreuses

Avoir une famille nombreuse, élever 5, 8 ou même 10 enfants, c’est déjà la garantie d’un quotidien plutôt agité. Pour s’en sortir, ces familles n’ont souvent qu’une solution : une organisation sans faille. Mais que se passe-t-il quand un grain de sable, un imprévu vient bousculer toute cette belle mécanique ? Plongez dans le quotidien de 4 familles hors du commun confrontées à de sacrés défis : Ellen et Edouard ont 9 enfants. Et Ellen ne rêve que d’une chose : un peu de calme. Mais ce n’est pas gagné : elle est enceinte de 9 mois, et un 10e enfant s’apprête à rejoindre la tribu ! Après l’accouchement, le retour à la maison s’annonce mouvementé… Karim et Sarah ont 5 enfants. Ils ont décidé de s’offrir une semaine de vacances inoubliables à Paris. Pas simple avec un tout petit budget mais Sarah est devenue la reine des bons plans ! Stéphanie et Jérôme ont 8 enfants. Leurs filles ont déjà quitté la maison familiale mais pas question de souffler pour autant, car les parents vont maintenant devoir organiser le mariage de l’une de leurs filles. Un sacré défi pour cette famille aux revenus très modestes. Enfin, en Belgique, nous suivrons une famille nombreuse vraiment pas comme les autres : en plus d’un quotidien presqu’entièrement rempli par les tâches ménagères, ils se préparent pour l’évènement le plus important de l’année : un championnat de Karaté. Véritable religion dans cette famille puisque tous les enfants portent le kimono. Sauf que cela ne s’annonce pas de tout repos ! Découvrez comment ces familles nombreuses vont parvenir à réaliser leurs défis fous.