Les incroyables noëls des familles nombreuses

Pour Noël, Johanna, déjà maman de 9 enfants, le Père Noël réserve une surprise de taille : un 10è enfant ! Et ce n’est pas la seule surprise à découvrir dans ce documentaire plein d’énergie consacré au Noël des familles Nombreuses. La France compte 1 million et demi de familles nombreuses c’est-à-dire avec au moins 3 enfants mais parfois beaucoup plus… Et pour ces familles très nombreuses, il y a une période de l’année qu’elles attendent autant qu’elle la redoute : Noël !Quand on a 6, 9 ou même 10 enfants, il n'est pas simple de faire plaisir à tout le monde sans faire de jaloux ni mettre les comptes dans le rouge.Alors comment font-elles? A quoi ressemble Noël dans une famille nombreuse ? Quelles sont leurs astuces pour profiter des fêtes sans se ruiner ?Dans ce documentaire inédit, plongez dans le quotidien de 4 familles XXL pendant les fêtes de Noël.Entre le marathon pour trouver tous les cadeaux et le système D pour offrir un véritable repas de fête à toute la famille, ce n’est pas vraiment de tout repos !Entre stress et moments de joie, partagez les incroyables Noël des familles nombreuses.