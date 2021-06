Les incroyables vacances des familles nombreuses

En route pour des vacances incroyables avec des familles vraiment pas comme les autres. Quand on n’a qu’un ou deux enfants, entre les valises, les repas et les trajets parfois interminables, partir en vacances est déjà toute une aventure. Alors quand on a 6, 7 et même 9 enfants, et qu’il faut s’occuper de tout le monde à la fois, sans parler du budget, c’est une autre histoire, ça devient même une mission presque insurmontable !C’est pourtant le défi que se sont fixés les 4 familles que Karine Ferri nous fait découvrir dans ce document exceptionnel.4 familles qui vont multiplier les trucs et les astuces pour offrir à leurs enfants des vacances inoubliables !Comme Cinderella, Nicolas et leurs 7 enfants, partis pour un périple de plusieurs jours à vélo. Ou encore à 8 sur un petit bateau avec la famille Massélis.? Egalement Sarah, la « reine des bons plans », qui est bien décidée à offrir à toute sa famille des vacances à Saint-Tropez malgré un tout petit budget.Et enfin, pour Ellen et Edouard, pas facile de partir en vacances quand on a 9 enfants et que le petit dernier doit pointer le bout de son nez d’un moment à l’autre… Pour eux les vacances, s’annoncent mouvementées !Comment ces familles pas comme les autres s’organisent-elles ? Quels sont leurs secrets pour offrir à leur tribu des vacances « magiques » ?Ces « incroyables vacances des familles nombreuses » promettent d’être riches en rebondissements !