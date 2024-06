Les incroyables vacances des familles nombreuses

Avoir un enfant, construire une famille c’est toujours une aventure extraordinaire. Mais quand la famille se compose d’une tribu de 5, voire 9 enfants, mieux vaut être bien organisés si on ne veut pas que le quotidien se transforme en cauchemar ! Et quand il s’agit de partir en vacances, c’est quasiment mission impossible ! Entre problèmes de budget et logistique compliqué, la plupart des familles nombreuses renoncent souvent à partir tous ensemble. Avec les familles nombreuses, les vacances sont la promesse d’un sacré défi !