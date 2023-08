Les secrets des enfants de stars

Grâce à ce documentaire exceptionnel, vous découvrirez sous un jour inédit certaines des personnalités préférées des Français.En effet, de Sophie Davant à Franck Leboeuf, de Patrick Sébastien à Mike Horn, sans oublier le désormais regretté Jean-Pierre Pernaut… tous ont accepté que nous filmions ceux qui les connaissent peut-être le mieux, et qui portent sur eux un regard différent : leurs enfants ! Et, vous allez voir que ce n’est pas toujours facile d’avoir des parents célèbres : difficile de se faire une place lorsque vous êtes trop souvent ravalé au simple rang de filles et fils de…. Mais ces enfants-là ont déjà une sacrée personnalité. Certains ont choisi de marcher dans les pas de leur « star de parent ». D’autres au contraire, ont choisi une tout autre voie, bien à eux.Mais qu’ils soient mannequin ou artiste, aventurier ou apprenti pilote, leurs parents sont toujours à leur côté.Alors tout de suite, découvrons ensemble quel chemin ont choisi Jade Leboeuf, Tom Pernaut ou encore Valentine Sled, et plongeons ensemble dans l’intimité de ces familles de stars…