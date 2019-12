L'extraordinaire naissance du 1er bébé panda de France

Ce documentaire nous emmène dans les coulisses du zoo de Beauval, où est venu au monde Yuan Meng, le premier bébé panda né en France, aux côtés de la famille Delord, propriétaire du parc et à l’origine de cet événement franco-chinois et de ses soigneurs.Pendant un an, 24 heures sur 24, les équipes ont vécu au rythme de Yuan Meng, protégé comme la 8ème merveille du monde : les soigneuses Delphine et Astrid, Baptiste le vétérinaire du parc mais aussi les spécialistes chinoises venues pour l’occasion. De sa naissance le 4 août 2017 à ses premiers pas en passant par ses premiers jours en couveuse, de ses premiers câlins avec sa maman Huan Huan à ses premières sorties en extérieur dans le parc au printemps 2018, revivez la première année de cet animal exceptionnel, le bébé panda le plus populaire de France. Un événement national dont nous avons suivi toutes les étapes, pour le plus grand bonheur des visiteurs du monde entier. Yuan Meng représente la réalisation d’un rêve pour toutes les équipes du zoo qui ont œuvré plusieurs années pour sauver cette espèce animale en voie d’extinction.