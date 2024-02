Maman à 16 ans : des ados pas comme les autres

Elles ont 15, 16 ou 17 ans, et elles sont déjà maman ! Karine Ferri vous emmène à la découverte de « mamans-ados », pas encore femmes mais déjà mères. Comme 3000 jeunes femmes l’an dernier, Elise, Anaïs et Eva sont devenues maman à l’âge où leurs copines n’ont souvent en tête que des histoires de collège et de petits copains. Cette maternité, arrivée par accident, a complètement chamboulé leur vie. Dans ce document inédit, découvrez leur quotidien de jeunes mamans : Elise a dû renoncer aux sorties entre copines et à ses rêves de concours de Miss. Anaïs, elle a bien du mal à concilier biberons et lycée. Quant à Eva qui s’apprête à accoucher, elle devra faire accepter à sa propre mère ses rêves d’indépendance. Comment faire pour bien s’occuper d’un bébé quand on est soi-même encore une enfant ? Entre les courses, le change et les couches, il n’est pas facile d’avoir encore les bons gestes. De la même manière, comment préserver son couple quand le papa est souvent lui aussi un adolescent ? Et surtout, comment affronter le regard des autres, souvent réprobateur, à commencer par celui de sa propre famille ? Toutes vont être confrontées au même défi : quitter l’adolescence pour apprendre à devenir mère. « Maman a 16 ans : des ados pas comme les autres », un document riche en rebondissements et en émotions.