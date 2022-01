Mamans Ados : Une année qui va tout changer

Elles ont 15, 16 ou 17 ans, et elles sont déjà mamans.Dans ce numéro, Karine Ferri vous emmène à la rencontre de ces Mamans-Ados. Des mamans pas comme les autres qui, à l’âge des sorties entre copines, des devoirs d’école et des premiers baisers, ont choisi de devenir mères. Un bouleversement dans la vie de ces adolescentes puisque pour elles, rien ne sera jamais plus comme avant. Exceptionnellement, découvrez trois de ces Mamans-Ados pendant cette année où leur vie va basculer. Chloé qui s’apprête à accoucher juste au moment du Baccalauréat,Clémentine qui est tombée enceinte à l’âge de 15 ans, Et Séverine qui doit maintenant trouver un travail pour subvenir aux besoins de son petit garçon de 6 mois.Avant, pendant et après l’accouchement, toutes vont partager leurs joies mais aussi leurs peurs et leurs moments de doutes.Comment vont-elles concilier études et biberons ? Sauront-elles s’occuper de leurs bébés, elles qui sont encore des enfants ? Et parviendront-elles à affronter le regard des autres ?« Maman-Ados : un année qui va tout changer », un document riche en émotions.