Manga, cosplay, kawaii : dans les coulisses de la nouvelle folie des français

Les premiers mangas ont débarqué dans les années 80, avec Goldorak ou Albator. Et aujourd’hui, il s’en vend plus de 50 millions chaque année dans l’hexagone. Mais la déferlante manga ne touche pas que la bande dessinée : il y a aussi les déguisements, les dessins animés, les objets et les figurines, qui peuvent valoir jusqu’à plusieurs milliers d’euros….Et les fans sont prêts à toutes les folies pour assouvir leur passion !Comme Florence, 25 ans, qui a décidé de vivre une vie de lolita pop. Au quotidien, ses tenues colorées s’inspirent de ces héroïnes japonaises.D’autres, comme Alexine, une comptable parisienne de 29 ans, passent des centaines d’heures à confectionner d’impressionnants costumes, pour incarner leurs héros préférés.Et puis il y a ceux qui vivent de leur passion, comme Franck, un tatoueur de Saintes spécialisé dans les personnages de mangas ou Amir, 24 ans, bien décidé à ouvrir le premier restaurant manga de la capitale.Ce documentaire vous emmènera au Japon, dans les mythiques studios qui réalisent des animés aussi célèbres que Pokémon ou l’attaque des Titans. Ici des milliers de dessinateurs, comme Claire, une française de 26 ans, travaillent jour et nuit pour produire ces histoires qui inondent la planète.