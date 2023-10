Miracles de la chirurgie : une opération pour changer leur vie

Karine Ferri vous plongera ce soir dans les miracles de la chirurgie pour enfants. D’un côté des enfants atteints par de terribles maladies… et de l’autre, de véritables faiseurs de miracles, des chirurgiens parmi les plus doués du pays. Ce documentaire vous propose de découvrir 4 enfants, 4 histoires extraordinaires 4 enfants. Tous, ont leur visage ou leur corps déformés par des maladies ou des problèmes de naissance. Il y a encore quelques années, la plupart d’entre eux étaient jugés « inopérables ». Et ils étaient bien souvent condamnés à garder les stigmates de leur affection toute leur vie. Avec le cortège de douleur, de complexes et souvent de solitude qui va avec…. Mais désormais, la chirurgie a fait de tels progrès qu’ils peuvent enfin espérer mener une existence normale. Certains, ont déjà subi de nombreuses opérations. Mais cette fois, vous les suivrez dans l’intervention leur plus délicate : l’opération qui changera leur vie.