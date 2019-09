Naissance, amour, vie quotidienne : la vie incroyable des jumeaux

Il y aurait 150 millions de jumeaux dans le monde ! En France, sur les 800 000 bébés qui naissent chaque année, 26 000 sont des jumeaux. Des chiffres en constante augmentation car les femmes font des enfants de plus en plus tard et ont recours à la fécondation in vitro lors de laquelle la probabilité de grossesse gémellaire est multipliée par dix. Bien aidé par des naissances ultra médiatisées de jumeaux chez les plus grandes stars du monde ces dernières années (Céline Dion, George Clooney, Beyoncé, Charlène de Monaco, Roger Federer…), la gémellité intrigue et fascine plus que jamais. Comment grandir avec un double ? Comment construire sa personnalité au sein d’un binôme ? Jusqu’où des jumeaux sont- ils semblables ? Mais surtout, comment les familles font-elles face à l’arrivée de jumeaux ? Pour répondre à toutes ces questions et comprendre la force et la nature profonde du lien si particulier qui unissent les jumeaux, TFX a suivi pendant cinq mois des paires de jumeaux ainsi qu’une famille qui s’apprête à en accueillir : Clémence et Marion ont 23 ans. Jusqu’ici inséparables, les deux sœurs jumelles s’apprêtent à connaître un véritable tremblement de terre puisque Marion va quitter le domicile familial. Au seuil de leurs vies d’adultes, les jumelles seront séparées pour la première fois. Une étape qui ressemble à un grand saut dans l’inconnu. A 53 ans, Christophe et Bertrand sont des jumeaux fusionnels et ce depuis leur petite enfance. Ils ont construit toute leur vie autour de la gémellité et se sont même mariés le même jour! Pas si simple pour leurs épouses respectives de suivre de suivre le rythme de ces jumeaux particulièrement truculents… A Verviers, en Belgique, Nathalie et Andy ont déjà deux enfants et la famille va s’agrandir très prochainement mais de manière un peu soudaine. 10 mois seulement après l’arrivée d’Alice, Nathalie s’apprête à mettre au monde des jumeaux et ce n’était pas prévu du tout. Pour la maman, c’est un énorme stress car elle a conscience que les grossesses gémellaires sont forcément des grossesses à risques. La surveillance devra donc être constante…. Elle ne soupçonne pas les vraies difficultés dès la naissance avec un quotidien bouleversé. Plongez dans l’univers si particulier de ces jumeaux et leurs familles !