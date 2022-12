Noël au soleil ou sous la neige : leurs incroyables fêtes de fin d'année

Imaginez Noël sous le soleil du Brésil, dans les neiges de Laponie ou au milieu du désert de Tunisie…Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion de partager des moments de joie et de bonheur. Et ces derniers temps, peut-être encore plus que jamais...Dans ce document, Karine Ferri vous emmène passer les fêtes avec des Français pas tout à fait comme les autres.De Halloween à Noël, en France ou à l’autre bout du monde, ils ont décidé de faire de ces évènements une fête inoubliable ! Comme Magali et Eric qui se sont offert le rêve de toute une vie : passer le 25 décembre en famille et en maillot de bain, sous le soleil du Brésil.Sandrine et Gregory, eux, ont opté pour la doudoune et le bonnet de laine : direction les neiges immaculées de Laponie. Un voyage polaire qui s’annonce riche en rebondissements.Changement de décor avec Danielle et Patrick. Originaires de Dunkerque, ils se sont offerts un réveillon féérique dans le désert de Tunisie.Découvrez également l’incroyable village français qui a décidé de se métamorphoser en « village du Père Noël ».Et vous verrez que pour d’autres, le plaisir consiste à offrir à leurs voisins des fêtes véritablement hors normes.Comme Catherine et Patrick, un couple de l’Est de la France complètement accros aux décos de Noël, et qui cette année, prépare une surprise pour tout le village... Ou encore Pierrick et Gladys : depuis un an, ils travaillent sans relâche pour transformer leur maison en manoir hanté pour Halloween.Ensemble, partageons ces fêtes vraiment pas comme les autres !