Noël, vacances : l'incroyable défi des familles nombreuses

La France est l'une des championnes de la natalité en Europe. Aujourd'hui, le pays compte 1,7 millions de familles nombreuses, c'est-à-dire composées de trois enfants... ou plus. Mais avec 3, 5, ou encore 8 enfants, le quotidien peut rapidement devenir un parcours d’obstacles. Trouver un logement, partir en vacances ou même simplement organiser des fêtes de Noël peut vite tourner au cauchemar. Car si par amour, par hasard ou au gré de la vie, des pères et des mères ont décidé d'avoir 6, 7 ou 8 enfants…parfois plus, avait-ils vraiment mesuré ce qu'implique cette vie de famille "XXL" ? Comment s'organise le quotidien des parents, lorsque les repas, les devoirs, les bains ou les lessives se multiplient ? Quatre d'entre elles ont accepté de nous ouvrir les portes de leur maison où grands bonheurs et petits tracas se succèdent dans un incessant tourbillon de vie. D’autres familles, elles, ont décidé que leur famille nombreuse serait au contraire un moteur pour vivre des aventures extraordinaires. Tout quitter pour faire le tour du monde, beaucoup en rêvent mais peu larguent réellement les amarres. Chaque année, quelques dizaines de familles françaises osent le faire avec leurs enfants. Nous avons suivi, pendant un an, deux familles dans le monde entier. L'une voyage en camping-car avec trois enfants en bas âge et l'autre parcourt le globe à vélo avec ses quatre enfants. Entre moments forts et grosses galères… Partez à la découverte de leur incroyable tour du monde.

