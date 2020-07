Notre incroyable tour du monde en famille

En savoir plus sur Karine Ferri

Pour ce numéro, Karine Ferri embarque avec des familles vraiment pas comme les autres : pour les vacances, et parfois même un peu plus, elles ont tout simplement décidé de partir autour du monde !Chaque année, ils sont environ 5 000 Français à tenter la grande aventure, et ils seraient même de plus en plus nombreux. Avoir des enfants ne freine pas ces parents aventuriers, bien au contraire, ils sont prêts à tout pour vivre des moments inoubliables en famille. Certaines ont aussi fait le pari de quitter travail et école pour s’offrir une longue parenthèse enchantée autour du monde. Au programme : une dizaine de pays et plusieurs continents, de l’Amérique du sud à l’Asie en passant par l’Océanie. Une expérience inoubliable mais également riche en rebondissements car le voyage ne sera pas toujours un long fleuve tranquille…De l’Europe à l’Asie, embarquement immédiat pour cet incroyable tour du monde en famille.