Ouverture d’un restaurant manga : un seul mot de l’influenceur Chedli et le restaurant pourrait décoller ou disparaître

Aujourd’hui, de nombreux Français tentent de s’imposer dans l’univers du manga, à commencer par Damien qui s’apprête à ouvrir son premier restaurant manga à Paris. Au menu : des plats proposés à la carte des plus grands animés comme Naruto ou encore One Piece. Mais à quelques heures de l’arrivée des premiers clients de marque comme le tiktokeur Chedli et sa bande, le restaurant semble loin d’être prêt…