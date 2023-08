Rencontres sur internet : l'amour au 1er match ?

Dans ce documentaire exceptionnel, 4 femmes célibataires ont accepté de tenir le journal de leurs rencontres sur internet. Elles s’appellent Morgane, Christine, Ambre ou Mélanie… Elles ont entre 23 et 49 ans, et pendant plus d’un an, ce doumentaire a été le témoin de toutes leurs rencontres, de leurs espoirs et de leurs aventures, pour trouver leur prince charmant. Mais vous allez voir qu’entre la « timide » et la croqueuse d’hommes, elles n’ont ni les mêmes critères… ni la même stratégie ! Comment sélectionnent-elles leurs prétendants ? Comment vont-elles éviter les pièges et les beaux-parleurs, quand on sait que plus des ¾ des hommes présents sur ces applis déclarent ne rechercher que des relations sexuelles ? Et surtout, vont-elles enfin trouver l’amour ? Car savez-vous qu’en France, près d’une femme sur 3 est célibataire ? Alors pour trouver l’âme sœur, beaucoup d’entre elles font confiance aux applications de rencontres. « Meetic », « Adopte un mec », « Tinder »… (pour ne citer qu’elles)… vous en avez forcément entendu parler ! Est-ce que ces applis sont vraiment efficaces ? Les profils qu’elles proposent, « les matchs » comme on dit, correspondent-ils vraiment aux attentes ?