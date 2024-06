Soleil, buffet et activités illimitées : le succès des vacances all inclusive

Buffets géants, boissons à volonté, animations à gogo, le tout sur des plages de rêve... Les hôtels « all inclusive » séduisent de plus en plus de Français. Le principe : tout est compris, tout est gratuit ! Donc pas de mauvaise surprise sur l’addition à la fin des vacances. Et pour les attirer, vous verrez que ces hôtels se livrent à une véritable surenchère. Des clubs très familiaux pour se reconnecter en famille, ou au contraire des soirées démesurées pour faire la fête, il y en a pour tous les goûts. Mais quels sont leurs secrets ? Quelles sont les astuces pour en profiter au maximum ? Pour le découvrir, le documentaire a suivi plusieurs vacanciers dans trois hôtels différents, dans trois destinations phares, réputées pour leurs hôtels en « all inclusive ». Sous le soleil de Crête, en mer Egée… Une famille habituée au camping découvrira ce type de vacances pour la première fois. Aux Îles Canaries, à 1 500 km au sud de l’Espagne, des grands parents-accros au « all inclusive » tenteront de convertir toute leur famille. Enfin, vous découvrirez pourquoi le Mexique, avec ses plages paradisiaques, est devenu l’une des destinations préférées des fans du « all inclusive »…

