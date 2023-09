Tatouées ou tatoueuses : la folie du tatouage au féminin

Le saviez-vous : en France, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être tatouées : plus d’une femme sur cinq… et la tendance s’accélère encore pour les plus jeunes. Tatouage de star ou star du tatouage, plongée dans l’univers du tatouage au féminin avec notamment une invitée de marque : la chanteuse Shy’m. La star, fan de tatouage décryptera ses tatouages et vous assisterez en direct à une nouvelle séance ! Pour beaucoup de jeunes femmes, ces dessins sont aujourd’hui comme un bijou permanent. Mais vous verrez surtout que pour toutes, chaque tatouage, du plus discret au plus visible, raconte un morceau de leur vie, de leur histoire.Tatouées ou tatoueuses, elles s’approprient aujourd’hui un univers longtemps presqu’exclusivement masculin.Pour certaines, le tatouage est un simple ornement, qu’on achète comme un vêtement. C’est comme cela que le vit Nikita, performeuse artistique : un bijou ajouté à son outil de travail, son corps.Mais pour 6 femmes sur 10, c’est surtout un symbole, lourd de sens. Comme Laetitia. Pour elle, il s’agit de recouvrir d’anciennes cicatrices, de retrouver confiance en son corps de femme, de renaître.Scylla, elle, a décidé de franchir le pas : de tatouée, à tatoueuse. Mais pour se former une seule solution : pratiquer, accepter de commettre des erreurs et surtout… trouver son style.Ou encore Anaïs Chabane, installée à Los Angeles : elle est en passe de s’y faire un nom grâce à ses ornements corporels très féminins. Ou encore Hachi, la seule tatoueuse française installée au pays de soleil levant.