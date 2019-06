Télé-réalité: que sont devenues les stars des émissions cultes ?

Loana, Brandon de « L’île de la tentation », Marie Garet de « Secret Story 5 », Marlène du « Loft 2 » ou plus récemment Florent de « Qui veut épouser mon fils », tous ont connu la célébrité grâce aux émissions de télé-réalité. Dans ces émissions, pendant des semaines, ils n’ont rien caché de leurs sentiments et partagé avec le public leurs joies, leurs peines, et parfois, leur intimité.Adulés par des centaines de milliers de fans, certains ont même connu la gloire. Mais que sont-ils devenus, une fois éteintes les lumières des projecteurs ? Quel est aujourd’hui le quotidien de ceux qui furent les stars des émissions cultes de la télé-réalité ? Les équipes de TFX les ont retrouvés : tous dévoileront les secrets et les coulisses des émissions qui les ont rendu célèbres et tous ont ouvert leur porte, sans rien cacher de leur nouvelle vie. Loana, 41 ans, reviendra notamment sur le célèbre épisode de la « Piscine du Loft », et se confiera sur la terrible dépression qui a suivi « les années Loft », ne cachant rien de la drogue et de l’alcool qui ont failli détruire sa vie.Découvrez également l’étonnante nouvelle vie de Marie Garet, et le douloureux secret qui se cache derrière son retrait de la vie médiatique.Vous verrez ce qu’est devenu Brandon, l’un des héros inoubliables de « l’Île de la tentation » ou encore Florent, le beau gosse de « Qui veut épouser mon fils ? » : leur portrait réservera de sacrées surprises…. Sans oublier Marlène qui avait enflammé le Loft 2. Est-elle toujours aussi sulfureuse ? Si certains ont radicalement changé de vie, d’autres, au contraire, continuent de surfer sur leur notoriété. Une chose est sûre : ils continuent de fasciner !