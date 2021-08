Tocs, manies et obsessions : leur incroyable combat

En France, ils sont près de 2 millions à souffrir de TOCS. Se laver les mains 100 fois par jour, vérifier 10 fois de suite que le four est bien éteint, accumuler des tonnes de vieux emballages ou de vieux journaux sans pouvoir rien jeter ou encore ne pas parvenir à réprimer des insultes au milieu de chaque phrase…. Des tics, des manies et des obsessions qui pourraient parfois prêter à sourire, mais qui leur pourrissent la vie. Au point même, souvent, de les empêcher de mener une vie normale.Pendant un an, les équipes de Karine Ferri ont suivi 5 hommes et femmes, atteints de Troubles Obsessionnels Compulsifs, décidés à tout faire pour les vaincre. En effet, comment séduire une femme quand on ponctue chacune de ses phrases d’insultes et d’insanités ? Comment construire une vie sociale quand on accumule chez soi des tonnes de déchets… ou à l’inverse, à cause de son obsession pour l’hygiène, on ne parvient même plus à sortir de son domicile pour faire les courses ?Tout au long de cette année, les caméras ont suivi leur combat de tous les jours. Une bataille acharnée pour vaincre leurs tocs qui va leur demander un courage hors du commun !