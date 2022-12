Tous nus et tous bronzés : la folie du naturisme - Tous nus et tous bronzés : la folie du naturisme

Karine Ferri vous propose un été sans complexe… chez les naturistes !Vivre complètement nu du matin au soir c’est une tendance qui séduit de plus en plus d’adeptes. Ils seraient 2 millions de Français à le pratiquer tous les étés, sans compter les 2 millions de touristes naturistes étrangers. Un chiffre qui augmenterait même de 10 % chaque année !Vous verrez que contrairement aux idées reçues, l’été, près de la moitié des naturistes ont moins de 30 ans !Il faut dire que le naturiste « à la papa », c’est bien terminé. Aujourd’hui, on peut vivre nu, tout en multipliant les activités, mais aussi profiter de plages parmi les plus belles de France. Vous voyagerez notamment en Corse pour découvrir l’un des plus beaux et des plus étonnants campings naturistes.Alors pourquoi le naturisme a-t-il autant de succès. Quels sont les beaux endroits et les lieux les plus insolites où vivre nu ? La réponse dans ce document exceptionnel.