De plus en plus de familles décident de choisir un mode de vie plus proche de la nature. Pour la dimension écologique, bien sûr, mais aussi pour se rapprocher de valeurs simples et se retrouver. La famille que nous avons suivi a décidé de vivre au plus près de la nature, mais avant d'embarquer dans cette folle aventure, les parents ont décidé de faire un test grandeur... nature.