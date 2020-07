Urgences pédiatriques : leur métier, sauver nos enfants

Immersion très rare dans le service des urgences pédiatriques de Reims.Exceptionnellement, les caméras de TFX ont pu suivre ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à ce qui est la plus belle des missions : sauver nos enfants.Pendant 40 jours, plongez dans le quotidien d’une incroyable équipe d’infirmiers, d’internes et de médecins. Dans cette unité pas comme les autres, plus de 80 jeunes patients sont accueillis chaque jour. 24 heures sur 24, ils se relaient pour soigner et parfois sauver les enfants. Régulièrement, ils ont la vie de nos enfants entre leurs mains et tout se joue parfois, à quelques minutes près. Parmi eux, Delphine, Céline, Fatima, ou encore Kévin, l’un des rares hommes du service.Comment poser le bon diagnostic quand un enfant ne sait pas encore parler ? Comment rassurer les parents et soigner sans faire souffrir ? C’est le défi que doit relever chaque jour cette équipe pas comme les autres.