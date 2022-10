Vacances en camping-car : l'aventure sur la route !

Les camping-cars, ce sont les nouvelles stars des vacances !Il faut dire qu’il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies : des tout-petits pour partir en weekend… jusqu’aux véritables maisons roulantes pour accueillir toute la famille… ou encore des modèles de luxe au confort 5 étoiles !Ce documentaire suit les aventures de quatre familles, toutes bien décidées à vivre des vacances hors du commun.A commencer par Elodie et Jean-Charles, partis en Islande pour un voyage de noces… riche en rebondissements. Ou encore Jérôme, qui a embarqué toute sa famille dans un tour de l’Amérique latine… plein de surprises. Vous découvrirez aussi Anne-Laure et sa fille Maeva, qui ont aménagé elles-mêmes leur fourgonnette, et enfin Marc et Marie-France, à la tête d’un convoi de… 19 camping-cars….Pour tous, les vacances s’annoncent inoubliables, mais vous verrez aussi qu’en camping-car, les choses se passent rarement comme prévu….C’est parti pour l’aventure sur 4 roues !