Vaincre l’obésité : le combat de leur vie

Elles font plus de 100 Kilos, parfois même plus de 200 kilos… Dans ce document inédit, découvrez le portrait de ces personnes qui ont décidé d’aller au bout de leur objectif : perdre du poids ! Comme Emilie, une maman qui pèse 183 kilos pour 1m60. Une obésité qui l’empêche de profiter pleinement de ses enfants, et qui menace gravement sa santé. Elle a donc décidé de se lancer dans un impressionnant combat pour perdre plus de 100 kilos. Les équipes de Karine Ferri ont suivi tout son parcours pendant 18 mois.Quant à Antoine, il a pesé jusqu’à 240 kilos ! Aujourd’hui, sa métamorphose est spectaculaire. Pourtant, après la perte de poids, un autre défi l’attend : se débarrasser des kilos de peaux distendue. Enfin, vous verrez que la grande tendance pour perdre du poids est de trouver du soutien sur les réseaux sociaux. Des communautés se forment pour aider ceux qui en ont besoin à garder la motivation pour atteindre leur but.Découvrez le combat exceptionnel de ces personnes plus motivées que jamais à perdre du poids.