Vaincre l’obésité : le défi des ados d’un collège pas comme les autres

Partons à la découverte d’un établissement pas comme les autres : un internat-hôpital spécialisé dans l’accueil d’adolescents atteints d’obésité. Tous ont entre 12 et 17 ans, et certains pèsent jusqu’à plus de 150 kilos. Dans cet établissement, ils vont non-seulement suivre des cours, comme tous les autres collégiens, mais ils vont surtout tenter de perdre ces kilos qui leurs pourrissent la vie. Au menu : sport, diététique et bien sûr, pesée hebdomadaire. Pendant 6 mois, vous découvrirez leur combat pour perdre du poids. Ici, les ados peuvent reprendre confiance en eux, s’accepter tels qu’ils sont, loin des jugements. Et vous découvrirez que pour certains, la transformation va se révéler spectaculaire…