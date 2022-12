Les gamins

Lola et Thomas viennent de fiancer. Le jeune homme fait naturellement la connaissance de son futur beau-père, Gilbert, marié depuis trente ans à Suzanne. Gilbert est désabusé par la vie quotidienne. Selon lui, il est passé à côté de son existence à cause de son couple. Pire, il tente de dissuader Thomas d'épouser sa fille et lui propose de tout quitter pour mener une vie libre. Tous les deux redeviennent alors des "gamins", assoiffés de liberté, prêts à vivre de petites et grandes aventures…