Les gazelles

Marie est en couple depuis quatorze ans et se pensait heureuse jusqu’au jour où, alors qu’elle s’apprête à acheter un appartement avec son conjoint, elle se sent à l’étroit dans sa relation et décide de rompre. Sa liberté recouvrée, elle va devoir faire face au regard emprunt de jugement de la société qui considère anormale, et même suspecte, une trentenaire célibataire. Au cours de cette quête pour retrouver son bonheur, Marie va faire la rencontre d’autres femmes, presque toutes célibataires, qui vont changer sa vision d’elle-même et de la vie…