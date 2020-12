Les maçons du coeur - Deux amis, deux familles, une maison

Avec Jesse Tyler Ferguson, connu pour son rôle dans la série Family Modern, suivez les équipes des Maçons du cœur composées d'architectes, de jardiniers, de décorateurs et d'experts du bâtiment. A chaque épisode, ils interviennent pour rénover, décorer ou même parfois complètement reconstruire les maisons de familles en difficulté. Avertie de l'arrivée des maçons au dernier moment, chaque famille est invitée à partir pour un séjour dans un lieu de rêve. Pendant 7 jours, la révision de la maison comprendra l'aménagement intérieur, extérieur et paysager. A leur retour, découvrez leur réaction ébahie face à cette nouvelle maison flambant neuve et adaptée à leurs besoins.