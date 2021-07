Divertissements

Découvrez Les Owen, une famille nombreuse à la ferme. Amanda et Clive Owen élèvent leurs neuf enfants et plus d’un millier de moutons dans l’une des fermes les plus isolées et les plus spectaculaires de Grande-Bretagne. Avec leur troupeau réparti sur 2000 hectares, les Owen ne prennent jamais un jour de congé et petits et grands mettent tous la main à la pâte. L’humour et l’amour sont les ingrédients essentiels de cette grande famille pour affronter les aléas de la vie !