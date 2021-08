Les Owen : Famille nombreuse à la ferme - S03 E05 - Episode 303

"Les Owen : famille nombreuse à la ferme" suit Amanda et Clive Owen, deux bergers parents de neuf enfants et résidant dans les collines, dans leurs incroyables aventures au cœur d’une des fermes les plus reculées et les plus spectaculaires de Grande-Bretagne. Avec plus d’un millier de moutons répartis sur un peu moins de 1000 hectares, ils n’ont jamais un jour de répit ! Mais heureusement, des tout-petits aux adolescents, tout le monde met la main à la pâte pour accomplir le travail quotidien. Afin de faire face aux caprices des éléments, toute la famille fait preuve d’humour et privilégie toujours l’amour dans ses aventures qui l’amèneront à mieux connaître les oiseaux, les abeilles et plein d’autres des animaux que porte ce monde magnifique et en constante évolution qui est le nôtre.