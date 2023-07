Les Randonneurs à Saint-Tropez

Films | 2008

Dix ans après leurs vacances en Corse, la joyeuse troupe des randonneurs a décidé de repartir ensemble. Mais à l’aube de leurs quarante ans, Cora, Nadine, Mathieu et Louis préfèrent laisser les séjours sportifs à d’autres et débarquent à Saint-Tropez. Au programme : soleil et farniente ? Pas si sûr… Le destin remet sur leur chemin Eric, leur guide sur le GR20, qui ne leur avait pas franchement manqué ! Il a beaucoup changé mais semble néanmoins déterminé à reprendre son rôle…