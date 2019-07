Les ultimes aventuriers - Ils parlent à l'oreille des animaux

Dans ce magazine composé à 100% d’images fortes, les téléspectateurs partiront à la rencontre d’hommes et de femmes qui vouent leur vie aux animaux. Avec une détermination sans faille et une empathie formidable, ces personnalités originales apprennent à vivre et à communiquer avec le monde fascinant des bêtes. De l’Amazonie à la Thaïlande en passant par les Pays-Bas ou le Mozambique, l’émission promet une escapade aux 4 coins du monde pour y découvrir des animaux en tous genres. Certains se battent pour sauver des espèces menacées, d’autres risquent leur vie auprès d’animaux dangereux. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’animaux ! Au sommaire : Dans l’oeil du faucon: En haut d’un gratte-ciel de Dubaï, Jacques-Olivier a éduqué et a équipé son aigle Royal d’une caméra pour réaliser des images dans cette cité des 1001 nuits. Son objectif : convaincre un milliardaire de l’Émirat de sauver ses oiseaux en voie de disparition. La maman des singes: Dans le nord de l’Amazonie, au cœur d’une immense forêt tropicale, Hélène Coullongue a créé deux réserves pour sauver les singes laineux en voie de disparition. Elle prépare elle-même les biberons pour leur permettre de retrouver l’appétit de la vie qui les a fuis. Le village des cobras: Dans un village niché au cœur de la Thaïlande, les serpents sont rois. À 62 ans, Monsieur Corn apprend aux jeunes enfants à s’amuser avec des cobras royaux. À la moindre erreur de jugement, c’est la mort. L’homme qui apprend à voler aux oies: Moitié Icare, moitié mécano, Christian Moullec passe sa vie dans le ciel pour apprendre à ses oies le plaisir de voler en famille. Un peu perché, ce génie humaniste consacre sa vie à défendre les oiseaux migrateurs, cibles des chasseurs embusqués. Danse avec les requins: Au cœur du Mozambique, Bryan invite les touristes à nager sans protection au milieu de requins, les plus dangereux du monde. Cinq plongeurs venus de Belgique vont lui faire confiance et risquer leur vie au milieu de ces squales sans pitié. Orphelinat pour bébés phoques: Dans cette clinique des Pays-Bas, Ana se bat chaque jour pour sauver les bébés phoques qui ont perdu leur maman. Elle cherche des parrains pour les aider à retrouver leur élément naturel: la mer.