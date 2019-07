Les ultimes aventuriers - Ils risquent leur vie au quotidien

Les téléspectateurs vont partir à la rencontre de personnalités extraordinaires qui vivent l’extrême au quotidien ! Inspirée et fascinée depuis toujours par l’aventure, pour la première fois, Tatiana Silva incarne ce magazine composé à 100 % d’images fortes. Des États-Unis au Népal en passant par le Botswana et la Thaïlande, l’émission promet une évasion qui oscille entre frisson et fascination. Tandis que certains défient la mort sur un fil au-dessus des chutes du Niagara pour une performance périlleuse, d’autres risquent leur vie chaque jour pour nourrir leur famille. Funambule, voltigeur, dingue de volcans, dompteurs de crocodiles, chasseurs de miel ou pêcheurs de crabes géants, tous sauront émerveiller et impressionner.Un rendez-vous incontournable pour tous ceux avides de sensations fortes ! Au sommaire : Le funambule trompe-la-mort (USA)Aux États-Unis, on le surnomme le « Daredevil », le « trompe-la-mort ». Nik Wallenda, 33 ans, est funambule. Un art qui se transmet de générations en générations depuis 200 ans dans sa famille. Notre e´quipe a suivi cette star du funambulisme à Charlotte en Caroline du Nord, lors d’une prestation au-dessus d’un stade sur un fil, sans aucune sécurité. Les voltigeurs de l’extrême (France): Nicolas Ivanoff est l'un des 15 meilleurs pilotes d'avion du monde. Depuis 10 ans, ce voltigeur globe- trotteur d'origine corse parcourt la planète dans le cadre d'un championnat qui opposent 15 " trompe la mort ": aux commandes de leur formule 1 des airs à 300 000 euros pièce, ils enchaînent les figures acrobatiques au ras de l'eau ou au ras du sol dans des slaloms spectaculaires. Les fous du volcan (Ethiopie): Avec 67 volcans, l’Ethiopie est l’un des pays les mieux dotés de la planète. C’est ici que Guy de Saint Cyr, 77 ans, l’un des meilleurs connaisseurs de la région, emmène des touristes. Risques d’explosion, d’effondrement du sol instable, étendues d’acide sulfurique, notre équipe a suivi la progression d’un groupe au milieu des nuages de poussière et de cendre. Les dompteurs de crocodiles (Botswana): Au cœur du delta de l’Okavango, en Afrique, vivent les crocodiles les plus dangereux de la planète. Brad Bestelink et Andy Crawford sont les seuls au monde à plonger à la rencontre des crocodiles du Nil, des animaux qui mesurent jusqu’à cinq mètres de long et peuvent peser 500 kilos. Ils s’approchent d’eux au plus près et vont parfois jusqu’à les capturer et les hisser sur leur bateau pour effectuer des prélèvements en compagnie de scientifiques. Les chasseurs de miel (Népal): Au Népal, des villageois intrépides prennent des risques fous à la recherche de leur plus précieuse richesse : le miel des falaises. Une variété savoureuse qu'une race particulièrement belliqueuse d'abeilles produit dans les ruches construites à pic le long de vertigineuses parois. Les pêcheurs de l’extrême (USA): C'est une pêche qui, en 4 jours, peut rapporter un demi-million de dollars. Tous les ans, au mois d'octobre, en Alaska, des dizaines de navires partent pêcher le crabe géant, un crustacé qui se monnaye jusqu'à 60 dollars le kilo au moment des fêtes. Dans les eaux dangereuses du détroit de Béring, les équipages prennent tous les risques pour faire fortune, contre vents et marées.