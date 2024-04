Les Vacances de Ducobu

Comédie • Famille | 2012

Vive les grandes vacances ! Pour Ducobu, l'heure est à la fête et rien ne saurait lui faire plus plaisir que de longues semaines sans son "cher" professeur Latouche ! Farniente, glaces, bandes dessinées… Ducobu rêve déjà de tout ce qu'il va faire durant son été lorsque son père vient anéantir ses projets ! En effet, celui-ci lui annonce qu'ils partent en vacances avec… la famille Gratin ! Mais ce n'est pas le pire car, arrivé au camping, Ducobu a le "plaisir" de retrouver Latouche et mademoiselle Rateau, en vacances au même endroit. Les vacances tournent au cauchemar et le jeune garçon est dépité ! Heureusement, Ducobu trouve une carte mystérieuse qui l'entraîne dans une aventure fantastique, à la recherche d'un trésor perdu. Ouf, les vraies vacances peuvent enfin débuter pour tout le monde !