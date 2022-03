Avant-première - Lolywood Night 2 - Partie 2

En savoir plus sur Valerie Damidot

Ils cumulent plus d’un milliard de vues sur YouTube depuis la création de leur chaîne en 2015, et leur premier prime-time sur TMC en septembre 2020 a réuni 800 000 téléspectateurs. Après ce succès, le collectif Lolywood revient dans une soirée inédite entre film comique et sketch show : la LOLYWOOD NIGHT 2. Une soirée riche en séquences inédites mêlant sketchs, parodies d’émissions tv, séries, pubs…Dans cette nouvelle comédie, Manu, Ugo et Choopa, le trio d'humoristes « Lolywood », fait face à un défi de taille. Camille Combal, leur prétendu “parrain”, leur demande expressément de rassembler un maximum de stars pour leur émission sur TMC. Ils tentent alors par tous les moyens de convaincre de nombreuses personnalités de participer à leurs nouveaux sketchs, parodies ou autres délires. Commence une journée complètement folle dans les bureaux de TF1 où le trio fait d’étonnantes rencontres et doit se sortir de situations gênantes avec les différentes célébrités. Mensonge, chantage, menace… Jusqu’où le trio est-il capable d’aller pour atteindre son objectif ? Avec la participation de nombreux guests dont Denis Brogniart, Olivier Baroux, Camille Combal, Cartman, Valérie Damidot, Vincent Desagnat, Keen’V, Chris Marques, Pascal Légitimus et Fred Testot. Mais également les comédiens et comédiennes qui participent à l’aventure Lolywood depuis ses débuts, notamment Samuel Bambi, Lola Dubini, Laura Domenge, Yassine Hitch, Camille Lavabre, Audrey Pirault, Marion Séclin ou encore Juliette Tresanini.Mais au fait, c’est quoi Lolywood ?C’est l’histoire d’une bande de potes qui s’est formée sur les bancs de l’Université Paris Dauphine en 2005. Après les cours, ils se retrouvaient pour tourner des vidéos et des émissions pour la télévision étudiante de la fac : Channel 9. Ce passe-temps est devenu une véritable passion, qui les a amené, quelques années plus tard, à monter leur propre chaîne Youtube : Lolywood. Cinq années se sont écoulées, ils réunissent désormais plus de 3 millions d’abonnés et cumulent plus d’un milliard de vues.