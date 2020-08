Découvrez les toutes premières images de la soirée événement Lolywood Night

Ugo, Manu et Choopa débarquent sur vos écrans pour une nuit inoubliable. Sketchs, parodies, amour, violence et stratégies, le tout servi par le trio qu'on ne présente plus et un panel de guest stars : Valérie Damidot, Fred Testot, Elie Semoun ou encore Pascal Légitimus, pour ne citer qu'eux. Découvrez les toutes premières images de la Lolywood Night.