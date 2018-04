Lolywood - Le Double Date : Le Making of

Découvrez les coulisses Lolywoodien de notre vidéo Le Double date avec plein de copains dont Pierre Croce et Sophie Imbeaux de La douche ! Rires, joies, danger, des couteaux, une balle de golf et un Ugo humilié ! Du bonheur quoi..; Tout au long de l’année Lolywood c’est un sketch tous les mercredis sur MYTF1 ! Plein de vidéos qui dépeignent l’anthropologie du quotidien des trentenaires en 2017 ! Dit comme ça c’est chiant mais à regarder c’est mieux!Lolywood est un collectif d’humour composé de 3 potes Choopa, Manu et Ugo et oui nous avons listé nos prénoms par ordre alphabétique afin d'éviter toute jalousie, le climat entre nous étant déjà délétère !