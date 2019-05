Lolywood - La mort de Mario - Le Making-Of

Découvrez les coulisses de La Mort de Mario et vivez la décision la plus difficile que doivent prendre Luigi, Peach et Toad. Tout au long de l’année Lolywood c’est un sketch tous les vendredis sur MYTF1 ! Plein de vidéos qui dépeignent l’anthropologie du quotidien des trentenaires en 2018 ! Dit comme ça c’est chiant mais à regarder c’est mieux ! Lolywood est un collectif d’humour composé de 3 potes Choopa, Manu et Ugo et oui nous avons listé nos prénoms par ordre alphabétique afin d'éviter toute jalousie, le climat entre nous étant déjà délétère !