En savoir plus sur Valerie Damidot

Avec Ugo, Manu et Choopa et la participation de Pascal Légitimus, Elie Semoun, Fred Testot, Caroline Anglade, Valérie Damidot, David Mora, Laura Domenge, Tristan Lopin, Audrey Pirault, Lola Dubini, Pierre Croce, Bertrand Usclat, Benjamin Verrecchia, Nicolas Berno Pour cette soirée, le trio d’humoristes « Lolywood » Ugo, Manu et Choopa a sorti le grand jeu. Apprennant que Scarlett Johansson est de passage à Paris. Ils se mettent en tête de profiter de cette occasion unique pour réaliser un gros coup : convaincre Scarlett d'intégrer leur bande ! Commence alors, dans un hôtel de luxe parisien, une soirée complètement folle semée d’obstacles et de rencontres détonnantes qui vont même menacer l’avenir du trio… Lolywood Night est une comédie où l’on suit l’aventure démente de nos trois comédiens, à la recherche de Scarlett Johansson, entrecoupée de sketches et parodies musicales. Le tout autour de thèmes issus de l’actualité, de la pop-culture ou simplement des délires de cette bande de potes.