Madame est servie

Comédie • Famille

Cherchant à éloigner sa fille des quartiers malfamés de Brooklyn, Tony Micelli, ancien joueur de base-ball, décide d'accepter un poste d'homme à tout faire chez Angela Bower, femme d'affaire riche et coincée. Angela vit avec son fils Jonathan, timide et capricieux, et sa mère Mona, provocante et nymphomane. Les Bower adoptent rapidement Tony et sa fille, et les situations aussi drôles que tendres ne cessent de se multiplier...