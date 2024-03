Madame est servie - S05 E06 - Un de perdu

Tony Micelli accepte un poste d'homme à tout faire pour Angela Bower, une femme d'affaires divorcée qui vit avec son fils timide et sa mère, une véritable séductrice. Tony et sa fille Samantha sont très vite acceptés au sein de la famille. Et les relations entre Angela et son employé dépassent souvent le strict cadre professionnel...