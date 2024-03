Madame est servie - S06 E24 - L'escapade de Tony

Tony et ses camarades de classe louent une chambre de d'hôtel pour réviser leurs examens. A la fin de la session, tout le monde s'en va sauf Tony et Kathleen qui souhaitent encore étudier. Ils finissent par passer la nuit ensemble. Mais très vite, il culpabilise et en parle à Angela...