Madame est servie - S07 E16 - Angela aux fourneaux

Tony doit s'absenter quelques jours pour suivre une formation à l'université. Mais il ne peut pas concilier son travail, sa formation et gérer la maison. Il auditionne des candidates afin de trouver quelqu'un susceptible de le remplacer pour accomplir les tâches ménagères, s'occuper des enfants et faire la cuisine. Mais personne ne fait l'affaire, jusqu'à ce qu'Angela se porte volontaire. Et malgré les conseils de Tony, elle décide de gérer les choses à sa façon !