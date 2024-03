Madame est servie - S07 E20 - L'anniversaire

Tony et Angela apprennent que leurs voisins, les Harpers, organisent une fête d'anniversaire pour leur fils, Joey, le même jour que celle de Billy. Tony et Angela conjuguent leurs efforts et redoublent d'imagination pour organiser la meilleure fête possible afin d'attirer tous les enfants à la fête de Billy...