Madame est servie - S08 E02 - Aveu difficile

Tony et Angela sont soulagés de s'être avoués leur amour mutuel lors de la nuit à la fête forraine. Ils veulent maintenant passer plus de temps ensemble. Ce qui n'est pas chose aisée car ils ne sont pas prêts à avouer leur liaison à tous et doivent donc mentir pour se voir en cachette.