EXCLU - Visitez une villa moderne accrochée à la corniche

Dans « Maisons de rêve », trois couples s’affrontent pour estimer le prix de deux maisons de rêve et décrocher un JACKPOT de 65 000 € ! Maisons d’architectes, bâtisses historiques, villas ultra-modernes : « Maisons de rêve » vous fait découvrir les plus belles maisons de France ! En exclusivité sur MYTF1, le Cap-d’Ail ouvre ses portes. A deux pas de Monaco, cette commune est très prisée pour ses criques sauvages. Visitez une villa moderne de 200 m², avec son toit terrasse, sa piscine à débordement creusée dans la roche et une vue époustouflante sur la grande bleue. « Maisons de rêve » à partir du dimanche 18 avril à 17h25 sur TFX.